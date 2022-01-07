مئات العمال من غزة يتوجهون للداخل المحتل بعد فتح "إيرز"

غزة/ سما /

توجه أكثر من ألف عامل وتاجر من قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى مناطق الداخل المحتل بعد أن أعادت سلطات الاحتلال فتح حاجز بيت حانون "إيرز".



وتوافد العمال والتجار في ساعات الفجر إلى الحاجز، قبل أن يسمح لهم بالدخول من خلال الطريقة المتبعة من قبل الاحتلال بالتأكد من هوياتهم وتصاريح العمل التي بحوزتهم.



وكانت سلطات الاحتلال أغلقت الحاجز يوم السبت الماضي بدعوى إطلاق صواريخ من قطاع غزة، حتى قررت مساء أمس إعادة فتحه هذا الصباح.



وربط وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، استمرار التسهيلات الاقتصادية لغزة ومنها دخول العمال إلى مناطق الخط الأخضر، بالهدوء الأمني.