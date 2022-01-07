  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ116

الثلاثاء 26 أبريل 2022 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل نحو 500 أسير "إداري"، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الــ116 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال، حيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.

#الأسرى الإداريون

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل" توجه ضربة قوية للدولار

هآرتس: ماذا بقي لتركيب خط هاتفي مباشر بين مكتبي السنوار وبينيت ؟

ارتفاع جديد على سعر الدولار مقابل الشيكل وخبير اسرائيلي يتوقع بلوغه هذا الرقم

ماكرون يقبّل يد مطربة مصرية بعد فوزه بالانتخابات.. لماذا؟ (فيديو)

بن مناحيم: حماس ترسخ معادلة الربط بين الجبهات وينبغي علينا أن ننتبه جيدا لما قاله هنية..

جيش الاحتلال يرجح هذا الفصيل وراء إطلاق الصاروخ من لبنان..

صور .. السياحة بغزة : اكتشاف تمثال كنعاني بتبة الشيخ حمودة بخانيونس

الأخبار الرئيسية

قسام

إسرائيل تزعم : حماس-لبنان حسنت دقة الصواريخ والمسيرات والغواصات .. من هو قائد الوحدة ولماذا غادر تركيا؟

صحيفة عبرية: الاتحاد الاوروبي يصر على ربط دعمه للسلطة بهذا الشرط ..

df652aa2ace15eed98d05ebba1a28b97

صورة : استشهاد شاب برصاص الاحتلال الحي برأسه في أريحا

1622533879Z25vy (1)

قيادي في حماس يكشف مضمون رقم "1111" الذي أطلقه السنوار

photo_2022-01-07_18-54-29

جبارين: غزة مستعدة للمواجهة في أي لحظة وهناك وعد من قيادة حماس لانهاء ملف الأسرى

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم