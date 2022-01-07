  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 26 أبريل 2022 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، معاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت احرونوت":

- الطعم المر وجرثومة السالمونيلا في منتجات شتراوس 

- قذيفة انفجرت في الشمال وتأهب هناك وتسهيلات في الجنوب 

- الكنيست يعلن عضو الكنيست شيكلي منشقا عن حزب "يمينا"

- سمير عمر من طوبا زنغرية قتل رميا بالرصاص 

"معاريف": 

- طعم سيئ 

- اعتقال شاب من رهط في القدس بشبهة محاولته تنفيذ عملية 

- عشية ذكرى محرقة اليهود: عدد اليهود في العالم يزيد عن 15 مليون.. 45% منهم يعيشون في إسرائيل 

- وقف إطلاق النار وهدنة بمدينة رهط 

"هآرتس": 

- حماس على ما يبدو أطلقت القذيفة من لبنان لكن المواجهة غير واردة 

- الولايات المتحدة بدأت بتزويد اوكرانيا بالدبابات والطائرات المسيرة والمضادات للطائرات 

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل" توجه ضربة قوية للدولار

هآرتس: ماذا بقي لتركيب خط هاتفي مباشر بين مكتبي السنوار وبينيت ؟

ارتفاع جديد على سعر الدولار مقابل الشيكل وخبير اسرائيلي يتوقع بلوغه هذا الرقم

ماكرون يقبّل يد مطربة مصرية بعد فوزه بالانتخابات.. لماذا؟ (فيديو)

بن مناحيم: حماس ترسخ معادلة الربط بين الجبهات وينبغي علينا أن ننتبه جيدا لما قاله هنية..

جيش الاحتلال يرجح هذا الفصيل وراء إطلاق الصاروخ من لبنان..

صور .. السياحة بغزة : اكتشاف تمثال كنعاني بتبة الشيخ حمودة بخانيونس

الأخبار الرئيسية

قسام

إسرائيل تزعم : حماس-لبنان حسنت دقة الصواريخ والمسيرات والغواصات .. من هو قائد الوحدة ولماذا غادر تركيا؟

صحيفة عبرية: الاتحاد الاوروبي يصر على ربط دعمه للسلطة بهذا الشرط ..

df652aa2ace15eed98d05ebba1a28b97

صورة : استشهاد شاب برصاص الاحتلال الحي برأسه في أريحا

1622533879Z25vy (1)

قيادي في حماس يكشف مضمون رقم "1111" الذي أطلقه السنوار

photo_2022-01-07_18-54-29

جبارين: غزة مستعدة للمواجهة في أي لحظة وهناك وعد من قيادة حماس لانهاء ملف الأسرى

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم