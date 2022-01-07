أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رام الله / سما /
فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، معاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
"يديعوت احرونوت":
- الطعم المر وجرثومة السالمونيلا في منتجات شتراوس
- قذيفة انفجرت في الشمال وتأهب هناك وتسهيلات في الجنوب
- الكنيست يعلن عضو الكنيست شيكلي منشقا عن حزب "يمينا"
- سمير عمر من طوبا زنغرية قتل رميا بالرصاص
"معاريف":
- طعم سيئ
- اعتقال شاب من رهط في القدس بشبهة محاولته تنفيذ عملية
- عشية ذكرى محرقة اليهود: عدد اليهود في العالم يزيد عن 15 مليون.. 45% منهم يعيشون في إسرائيل
- وقف إطلاق النار وهدنة بمدينة رهط
"هآرتس":
- حماس على ما يبدو أطلقت القذيفة من لبنان لكن المواجهة غير واردة
- الولايات المتحدة بدأت بتزويد اوكرانيا بالدبابات والطائرات المسيرة والمضادات للطائرات