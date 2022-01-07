الاحتلال يستدعي شابا من قرية خرسا في الخليل

الخليل / سما /

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا من قرية خرسا جنوب غرب الخليل بلاغا، لمراجعة مخابراتها.

وذكرت مصادر أمنية ، أن الاحتلال داهم عدة منازل في القرية، وسلم إبراهيم عبد المجيد شديد بلاغا لنجله عبد المجيد، لمراجعة مخابراته.

وعلى صعيد آخر، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة يطا تعود ملكيتها لعائلة مخامرة، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها، ما تسبب في إعاقة مرورهم.