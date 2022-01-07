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اتهامات في إسرائيل لـ"حماس" بالمسؤولية عن إطلاق قذيفة من جنوب لبنان

الثلاثاء 26 أبريل 2022 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتهامات في إسرائيل لـ"حماس" بالمسؤولية عن إطلاق قذيفة من جنوب لبنان



القدس المحتلة / سما /

ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" أن التقديرات في إسرائيل تقول إن حركة "حماس" هي المسؤولة عن إطلاق قذيفة الليلة الماضية من لبنان تجاه شمال إسرائيل.

وأوضحت "كان" أن هذه التقديرات ترتكز على أن "حماس" نشطت في السنوات الأخيرة على "تثبيت قدرات إطلاق قذائف في جنوب لبنان".

وقالت في السياق ذاته: "هذه الشبكة تشمل نشطاء مع قدرات إطلاق قذائف، وهم لا ينتظرون موافقة من حزب الله بالنسبة لنشاطهم، على النقيض من منظمات فلسطينية أخرى تنشط في لبنان، فهم يعملون بتوجيه من الجناح العسكري لحركة حماس وليس من تلقاء نفسهم، وأيضا حاولت إسرائيل القضاء على هذه الشبكة في الماضي".

ونقلت الهيئة عن وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس قوله في محادثات مغلقة أن حماس تعمل بسياسة "ليس في ساحتي الخلفية"، وأنها "تعمل على تشجيع التصعيد في القدس وفي الضفة الغربية وفي مناطق أخرى، لكن ليس في غزة.".

وفي الشأن ذاته، أفيد بأن فرقة الجليل في الجيش الإسرائيلي قررت "فرض حظر تجول محدود لأصحاب المناصب في عدد من الوحدات، في حين أعلن "عن سماع صوت انفجارات في الجليل الغربي شمال إسرائيل، وبعد تحقيق، أكد الجيش الاسرائيلي أن الحديث يدور عن قذيفة أطلقت من تجاه لبنان، ولم تتسبب في أضرار أو إصابات ولم يتم تفعيل القبة الحديدية، وردا على ذلك قام الجيش الاسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف تجاه لبنان".

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