بعد “ثلاثية” القاهرة .. عمّان تنتظر زيارة استكشافية للرئيس عباس

رام الله / سما /

تنتظر العاصمة الاردنية عمان زيارة خاصة وصفت بانها مهمة واساسية بهدف تنسيق المواقف سيقوم بها الى عمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الساعات القليلة المقبلة خصوصا في اطار تنسيق الجهود الاردنية للحفاظ على السلطة الفلسطينية ومؤسساتها بدلا من ترك الخيارات على الارض لحالة الفوضى.

ويجتمع الرئيس عباس بالعاهل الاردني و يجري مباحثات معمقة معه ويبدو ان بعض المسؤولين والوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية سيتواجدون ايضا في عمان في اطار جهد ثنائي لتنسيق المواقف بصورة افضل من واقعها الموضوعي على اساس مواجهة الاجراءات والخطوات الاسرائيلية التي تلهب الاوضاع وتفخخ الجو العام والمناخ في القدس المحتلة وتحديدا في المسجد الاقصى.

ويلاحظ المراقبون بان زيارة عباس الاستكشافية قد تبرز بعد اللقاء الثلاثي المهم جدا الذي عقد في القاهرة حيث ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني وولي عهده الامير الحسين بن عبد الله .

و هي قمة يشار لها بان الهدف الاساسي منها بعد مواجهة الاستحقاقات والتداعيات في القدس والمسجد الاقصى التحدث بلغة واحدة في مواجهة التشدد الذي تمارسه حكومة اليمين الاسرائيلي برئاسة نفتالي بينت .

وهو وضع يستوجب الاعلاء من شان الاولويات الاردنية المتعلقة بالحفاظ على هيبة السلطة لا بل بإنقاذ مؤسساتها في ظل تقارير سياسية واخرى امنية تتحدث عن انفلات محتمل في السلاح الفلسطيني وعن اجراءات استفزازية جدا للمستوطنين في مناطق سي ومناطق التماس قد تؤدي الى ظهور السلاح الفلسطيني بشكل مكثف وغير مسبوق وبصورة تستفيد منها فقط خطابات حركات وفصائل المقاومة الفلسطينية.