الاحتلال يزعم : ضبط أسلحة عند حدود لبنان حاول حزب الله تهريبها

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أنها عثرت مساء أمس عند الحدود اللبنانية على حقيبة بداخلها 100 قنبلة يدوية وبندقيتين، معتبرة أن حزب الله ضالع في تهريب أسلحة إلى إسرائيل.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإنه "رصدت استطلاعات جيش الدفاع مساء أمس مشتبهين يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم استدعاء قوات من الجيش والشرطة للمكان لتكتشف قطعتيْن من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية".

وادعت الشرطة الإسرائيلية أنها أحبطت مؤخرا عدة عمليات تهريب أسلحة، "وُجدت فيها أدلة على ضلوع حزب الله، الذي يعمل بواسطة مجرمين إسرائيليين على إدخال أسلحة إلى الأراضي الإسرائيلية".

وتابعت الشرطة أن "حزب الله يسعى لنقل أسلحة وبحيث يتعهد بالاحتفاظ بقسم منها على الأقل من أجل تنفيذ عمليات معادية، وبذلك يحاول إنشاء بنية إرهابية في أراضي الدولة"، وأن "حقيقة أنه تم ضبط قنابل يدوية، وهي سلاح غير مألوف ولم يُضبط حتى الآن، تعزز الاشتباه بأنها مُعدة لتنفيذ عمليات في أماكن مدنية مزدحمة".