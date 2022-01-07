قلنسوة: مقتل نور قشقوش طعنا في أسدود

القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب نور فوزي قشقوش (23 عاما)، في جريمة طعن تعرضت لها فجر اليوم الثلاثاء، خلال شجار اندلع في حديقة عامة في بلدة أسدود، حيث فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في حديقة عامة في أسدود، وعلى الفور وصل طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب ونقله على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى "أسوتا" لاستكمال العلاج، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

إلى ذلك، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الشاب تعرضت للطعن خلال شجار وقع بين عدة شبان في حديقة عامة.

وأوضحت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام أنها ألقت القبض على شاب يهودي من أسدود وشاب من قلنسوة، تنسب لهما شبهات الضلوع في الشجار وجريمة الطعن التي أسفرت عن مقتل قشقوش، حيث ترجح التحقيقات الأولية أن خلفية الجريمة جنائية.