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أجواء غائمة ومغبرة

الثلاثاء 26 أبريل 2022 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء غائمة ومغبرة



رام الله / سما /

 يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف ومغبرا احيانا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الامطار في ساعات المساء خاصة فوق المناطق الشرقية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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