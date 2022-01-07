  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مستعدون لنشر سلاح الردع النووي في أي وقت

زعيم كوريا الشمالية: أي دولة تسعى للمواجهة العسكرية معنا سنخفيها من الوجود

الثلاثاء 26 أبريل 2022 06:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم كوريا الشمالية: أي دولة تسعى للمواجهة العسكرية معنا سنخفيها من الوجود



بيونغيانغ/سما/

أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عزمه تسريع تطوير القدرات النووية لبلاده خلال عرض عسكري أقيم في وقت سابق من هذا الأسبوع في وسط بيونغ يانغ، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الثلاثاء.


وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن كيم تعهد خلال خطابه يوم الاثنين بتعزيز القدرات النووية للدولة السرية "بأسرع معدل".


جاء ذلك خلال الاحتفالات بالذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي.


وشدد على أن بيونغ يانغ ستجري استعدادات شاملة لاستخدام "الردع" النووي في أي وقت. محذرا من أن أي قوى تسعى إلى مواجهة عسكرية مع بيونغ يانغ ستختفي من الوجود.


في وقت سابق، قال مصدر مطلع إن كوريا الشمالية بدأت العرض في ميدان كيم إيل سونغ في حوالي الساعة العاشرة مساء، الاثنين، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.


واحتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري في 25 نيسان/ أبريل منذ عام 1978، قبل أن تغيّر التاريخ إلى 8 فبراير/ شباط 2018.

ومنذ تولي زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، السلطة في البلاد، أجرت بيونغ يانغ عرضين عسكريين في منتصف الليل، هما في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وسبتمبر/ أيلول 2021.

#كوريا الشمالية #كيم جونغ أون

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل" توجه ضربة قوية للدولار

جيش الاحتلال يضع شروطا لإعادة فتح معبر"إيرز" أمام العمال

هآرتس: ماذا بقي لتركيب خط هاتفي مباشر بين مكتبي السنوار وبينيت ؟

ارتفاع جديد على سعر الدولار مقابل الشيكل وخبير اسرائيلي يتوقع بلوغه هذا الرقم

أسعار صرف العملات في فلسطين مقابل الشيكل

ماكرون يقبّل يد مطربة مصرية بعد فوزه بالانتخابات.. لماذا؟ (فيديو)

بن مناحيم: حماس ترسخ معادلة الربط بين الجبهات وينبغي علينا أن ننتبه جيدا لما قاله هنية..

الأخبار الرئيسية

1622533879Z25vy (1)

قيادي في حماس يكشف مضمون رقم "1111" الذي أطلقه السنوار

photo_2022-01-07_18-54-29

جبارين: غزة مستعدة للمواجهة في أي لحظة وهناك وعد من قيادة حماس لانهاء ملف الأسرى

هآرتس: ماذا بقي لتركيب خط هاتفي مباشر بين مكتبي السنوار وبينيت ؟

الحية: الاحتلال حاول خداع الوسطاء ومن يطالبنا بالهدوء عليه أن يعيد حقوقنا المسلوبة

photo_2022-04-25_18-00-17

قناة عبرية: من المتوقع أن يعاد اغلاق معبر بيت حانون مرة أخرى في هذه الحالة..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم