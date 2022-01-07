الاحتلال ينشر تفاصيل الدخول للصلاة في الأقصى عشية "ليلة القدر"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت سلطات الاحتلال اليوم الإثنين، عن تفاصيل بخصوص الدّخول للصلاة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة في "ليلة القدر".

وبحسب ما نشره "المنسق" الإسرائيلي فإن معبر قلنديا شمال القدس، وكذلك معبر المدخل الشمالي لبيت لحم، ومعبر الزيتون، ستكون مفتوحة أمام المصلين يوم الأربعاء (27 نيسان) اعتبارًا من الساعة 2 ظهرًا وحتى 11 قبيل منتصف الليل، باستثناء الفترة من (السادسة والنصف وحتى السابعة والنصف).

وسيُسمح بدخول النساء (كافة الأعمار) والأطفال (دون 12 عامًا) والرجال الذين تجاوزوا 50 عامًا من العمر، بدون تصريح.

أما الرجال بين 40 -50 عامًا، وليس عليهم منع أمني، فيمكنهم الدخول بعد استصدار تصاريح الصلاة، وما دون ذلك يسمح فقط لمن بحوزتهم تصاريح عمل أو تصاريح تجار.