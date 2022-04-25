  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحية: الاحتلال حاول خداع الوسطاء ومن يطالبنا بالهدوء عليه أن يعيد لنا حقوقنا المسلوبة

الإثنين 25 أبريل 2022 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: الاحتلال حاول خداع الوسطاء ومن يطالبنا بالهدوء عليه أن يعيد لنا حقوقنا المسلوبة



غزة/سما/

أكد رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس د. خليل الحية، أن الاحتلال حاول خداع الوسطاء بزعمه عدم رغبته في التصعيد خلال رمضان.

وقال الحية في لقاء بثته قناة الأقصى مساء اليوم الإثنين إن "الاحتلال يحاول تثبيت وقائع جديدة في القدس وليس أمامنا سوى التصدي لمخططاته".

  وأضاف : "من يطالبنا بالهدوء عليه أن يعيد لنا حقوقنا المسلوبة"، لافتا إلى أن "النفاق الغربي يبرز في رفضه لمقاومتنا ودعمه لأوكرانيا".

وشدد على أن "شعبنا ومقاومته أفشلوا مخططات ذبح القرابين داخل باحات الأقصى"، متابعا إن "استبسال المقدسيين وتهديدات المقاومة أجبرت الاحتلال على منع ذبح القرابين ومنع مسيرة الأعلام".

وأشار الحية إلى أن كنيسة القيامة لم تسلم من عدوان الاحتلال المتواصل على مقدساتنا.

وذكر أن الضفة المحتلة تثور وتغلي "ونحن حريصون على إيجاد بيئة مقاومة على أرضها". وفي ما يتعلق بالأسرى داخل سجون الاحتلال، قال الحية إنهم "يتجرعون العذابات ومن حقهم علينا العمل للإفراج عنهم".

يتبع..

#خليل الخية #حماس

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يضع شروطا لإعادة فتح معبر"إيرز" أمام العمال

قصف اسرائيلي على لبنان (فيديو)

ردود فعل اسرائيلية صاخبة حول اطلاق صاروخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي

حزب الله يصدر بيانا حول العدوان الاسرائيلي على لبنان

ارتفاع جديد على سعر الدولار مقابل الشيكل وخبير اسرائيلي يتوقع بلوغه هذا الرقم

بن مناحيم: حماس ترسخ معادلة الربط بين الجبهات وينبغي علينا أن ننتبه جيدا لما قاله هنية..

ماكرون يقبّل يد مطربة مصرية بعد فوزه بالانتخابات.. لماذا؟ (فيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2022-04-25_18-00-17

قناة عبرية: من المتوقع أن يعاد اغلاق معبر بيت حانون في هذه الحالة..

لهذا السبب..جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب شمال فلسطين المحتلة

الاحتلال يقرر استئناف دخول عمال وتجار غزة عبر معبر بيت حانون غداً

120212732418282

اعلام اسرائيلي يكشف سبب عدم تفعيل صفارات الانذار عند اطلاق صاروخ من لبنان

بن مناحيم: حماس ترسخ معادلة الربط بين الجبهات وينبغي علينا أن ننتبه جيدا لما قاله هنية..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم