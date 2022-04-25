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مخرجة أميركية فلسطينية: "إسرائيل" دولة استعمارية تمارس الفصل العنصري

الإثنين 25 أبريل 2022 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخرجة أميركية فلسطينية: "إسرائيل" دولة استعمارية تمارس الفصل العنصري



واشنطن/سما/

 وصفت المخرجة والمديرة التنفيذية لتمويل الإنتاج في شركة نيتفليكس، هالة غابرييل، اسرائيل بأنها دولة استعمارية تمارس الفصل العنصري.

وقالت في إدراج لها على تويتر: تكمن الخطورة في دعم دولة عنيفة، عنصرية، استعمارية، تمارس الفصل العنصري، هي اسرائيل الصهيونية.

 وقالت غابرييل في تدوينة أخرى عبر حسابها على موقع على تويتر: "إسرائيل تأسست على ارتكاب الإبادة الجماعية والتستر عليها وتحريف الحقائق".  إنهم مستمرون في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني بأشكال عديدة حتى يومنا هذا.  منظمة العفو الدولية تعرف إسرائيل بأنها تمارس الفصل العنصري".

يشار الى ان غابرييل بصدد الانتهاء من فيلم وثائقي عن "الحاخامات الأرثوذكس الذين يدعمون الحق الفلسطيني ويقاومون العنف الإسرائيلي"، وأطلقت عليه اسم "انتفاضة الحاخامات".

وغابرييل هي فلسطينية اميركية، عائلتها لجأت الى سوريا من بلدة طنطورة الفلسطينية.

 وبالإضافة إلى منصبها البارز في شركة نيتفليكس، فإن غابرييل لها نشاطات كمشرفة إنتاج ومحاسب إنتاج في العديد من الاستوديوهات الكبرى في لوس أنجلوس، وكاليفورنيا.

وهي أيضًا مخرجة ومنتجة لفيلم وثائقي مستقل بعنوان "ليلة واحدة في طنطورة"، وهو فيلم عن المذبحة التي وقعت في قرية طنطورة الفلسطينية عام 1948.

#اسرائيل

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