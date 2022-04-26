قناة عبرية: من المتوقع أن يعاد اغلاق معبر بيت حانون في هذه الحالة..

القدس المحتلة/سما/

قالت قناة كان العبرية،مساء اليوم الاثنين، " أنه إذا تجدد اطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، فمن المتوقع أن يعاد إغلاق معبر بيت حانون "ايرز" شمالي قطاع غزة، مرة أخرى.

وفي وقت سابق من مساء اليوم "قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، استئناف دخول العمال والتجار من غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" ، اعتبار من يوم غد الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، نشرته وسائل الإعلام العبرية، أنه بعد تقييم للوضع الأمني تقرر هذا المساء (الاثنين) استئناف دخول العمال والتجار من غزة إلى "إسرائيل" عن طريق معبر إيرز اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 26.4.2022.



وقال البيان "إن فتح المعبر أمام حركة تنقل التجار والعمال وغير ذلك من الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة".



وكانت إسرائيل قد أغلقت المعبر منذ يومين إثر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.