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لهذا السبب..جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب شمال فلسطين المحتلة

الإثنين 25 أبريل 2022 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب..جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب شمال فلسطين المحتلة



القدس المحتلة/سما/

رفع جيش الاحتلال الاسرائيلي، حالة التأهب في شمال فلسطين المحتلة،  وألغي الإجازات لوحدات المراقبة والاستخبارات، تحسباً لتجدد اطلاق الصواريخ من لبنان 

وذكرت القناة 14 العبرية  مساء اليوم الاثنين "في قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال يتأهبون لاحتمال استمرار إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.

وأضافت القناة "في حال تم الأمر فإن رد الجيش سيكون هذه المرة أكثر دقة، ويستهدف عناصر حماس الذين حسب التقديرات هم من أطلقوا الصاروخ مساء أمس.

وفي سياق متصل قالت قناة كان العبرية "في فرقة الجليل تقرر فرض "حظر خروج" محدود لبعض قادة الوحدات - تشير التقديرات في "إسرائيل" بأن إطلاق الصواريخ من لبنان أمس، نفذه نشطاء يتبعون لحماس، بتوجيه من قيادة الذراع العسكري في الخارج.

#جيش الاحتلال الاسرائيلي #لبنان #صواريخ

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