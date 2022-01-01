المقاومة تطلق 10 صواريخ تجريبية تجاه بحر غزة

غزة/سما/

أطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عدداً من الصواريخ التجريبية تجاه بحر قطاع غزة، ما يعطي مؤشراً على استمرار عمليات تطوير القدرات الصاروخية لدى الفصائل في غزة.

وأفادت مصادر عبرية " أن حماس أطلقت منذ صباح اليوم 10 صواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر في إطار تحسين قدراتها العسكرية.

وتهدف المقاومة الفلسطينية من هذه التجارب لزيادة مديات الصواريخ ومحاولة تطوير دقة الإطلاق والإصابة، لكنها أيضاً تحمل رسائل للاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل المماطلة في تسهيل إعمار القطاع والانفتاح الاقتصادي وتقديم ما يلزم غزة للعودة للحياة.