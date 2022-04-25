الاحتلال يفرج عن 3 صيادين اعتقلهم في بحر رفح

غزة/سما/

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين، عن 3 صيادين بعد أن اعتقلتهم اليوم على متن قاربهم في عرض بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد اتحاد لجان الصيادين في تصريح صحفي بأن " سلطات الاحتلال أفرجت عن الصيادين عوض بكر وجبر بكر ومحمد أبو غانم، بعد أن اعتقلتهم اليوم على متن قاربهم في عرض بحر مدينة رفح".





واعتقلت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين 25/4/2022، 3 صيادين من بحر رفح جنوب قطاع غزة، وهما، عوض طارق بكر، وجبر طارق بكر، محمد أبو غانم حيث اعتقلتهم قوات الاحتلال وسحبت مركبهم إلى جهة مجهولة. وفق مسؤول اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق النار بشكل يومي تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة، لمنعهم من ممارسة مهنة الصيد التي يعتاشون منها.