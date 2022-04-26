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الاحتلال يقرر استئناف دخول عمال وتجار غزة عبر معبر بيت حانون اعتبارا من يوم غد

الإثنين 25 أبريل 2022 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر استئناف دخول عمال وتجار غزة عبر معبر بيت حانون اعتبارا من يوم غد



القدس المحتلة/سما/

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، استئناف دخول العمال والتجار من غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" ، اعتبار من يوم غد الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، نشرته وسائل الإعلام العبرية، أنه بعد تقييم للوضع الأمني تقرر هذا المساء (الاثنين) استئناف دخول العمال والتجار من غزة إلى "إسرائيل" عن طريق معبر إيرز اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 26.4.2022.


وقال البيان "إن فتح المعبر أمام حركة تنقل التجار والعمال وغير ذلك من الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة".

وذكر موقع واللا العبري "بعد تقييم أمني، تقرر استئناف دخول العمال والتجار من غزة عبر معبر إيريز اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء،هذا ، بعد إغلاق المعبر قبل يومين إثر إطلاق الصواريخ.

وكانت إسرائيل قد أغلقت المعبر منذ يومين إثر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

#غزة #معبر بيت حانون

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