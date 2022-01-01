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حماس ترد على تصريحات لابيد بشأن الأقصى

الإثنين 25 أبريل 2022 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد على تصريحات لابيد بشأن الأقصى



غزة/سما/

ردت حركة المقاومة الإسلامية حماس على تصريحات وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، بشأن ما يجري في المسجد الأقصى من أحداث.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين إن "تصريحات لابيد بتحميله حركتي حماس والجهاد الإسلامي مسؤولية ما يجري في المسجد الأقصى من أحداث؛ محاولة مكشوفة للتنصل من مسؤولية حكومته المباشرة عما يجري في القدس والمسجد الأقصى من عدوانٍ متواصل على المصلين العزل".

وأيضا "انتهاكٌ فاضح لحرمة المقدسات، لا سيّما بعد حملة الإدانات الدولية الواسعة لسلوك الاحتلال وسياساته الإجرامية والعنصرية، وسلوكه الوحشي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وأكد أن مقاومة الاحتلال حق مشروع كفلته الشرائع والقوانين الدولية، وأن شعبنا الفلسطيني بكل مكوّناته، ماضٍ في كفاحه ومقاومته حتى تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة وتقرير المصير.

#حماس #يائير لابيد

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