  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وينسلاند: الحالة الأمنية والإنسانية والاقتصادية بغزة لا تزال مقلقة للغاية

الإثنين 25 أبريل 2022 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وينسلاند: الحالة الأمنية والإنسانية والاقتصادية بغزة لا تزال مقلقة للغاية



نيويورك/سما/

قال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن الحالة الأمنية والإنسانية والاقتصادية بغزة لا تزال مقلقة للغاية.

وأضاف وينسلاند "الفلسطينيين هناك يعانون جراء القيود الاقتصادية الشديدة، ويواجهون عقبات في الحصول على الرعاية الصحية".

وأكد أنه "ينبغي أن نتخذ خطوات اقتصادية لإرساء قواعد العودة إلى عملية سلام حقيقية".

وقال "تتواصل عملية إعادة بناء المنازل التي دمرت بالكامل في قطاع وغزة لكن بوتيرة بطيئة".

وطالب وينسلاند "إسرائيل بأن توقف هدم ممتلكات الفلسطينيين وإخلاءهم من مساكنهم".

وأكد وينسلاند "أن تدنيس الأماكن المقدسة أمر غير مقبول، مشددا على وجوب وقف الاحتلال اعتداءاته بحق الفلسطينيين.

وجد التأكيد على أن كل المستوطنات غير قانونية وتمثل عقبة أمام عملية السلام".

وذكر أن "23 فلسطينا قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، و52 فلسطينيا جرحوا في الحوادث الأخيرة".

وأوضح أنه "يجب محاسبة كل مرتكبي أعمال العنف، كما يجب على قوات الأمن أن تمارس ضبط النفس".

كما أكد أن "إسرائيل زادت من عملياتها العسكرية في الضفة الغربية".

#تور وينسلاند #يائير لبيد

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يضع شروطا لإعادة فتح معبر"إيرز" أمام العمال

مجدلاني يكشف حقيقة صرف رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية

قصف اسرائيلي على لبنان (فيديو)

ردود فعل اسرائيلية صاخبة حول اطلاق صاروخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي

تفاصيل القمة الأردنية المصرية الامارتية التي عقدت اليوم في القاهرة

الاحتلال يقرر استمرار اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" ليومين مقبلين

حزب الله يصدر بيانا حول العدوان الاسرائيلي على لبنان

الأخبار الرئيسية

بن مناحيم: حماس ترسخ معادلة الربط بين الجبهات وينبغي علينا أن ننتبه جيدا لما قاله هنية..

جيش الاحتلال يرجح هذا الفصيل وراء إطلاق الصاروخ من لبنان..

yLw6t

النخالة: شعبنا ما زال على عهد المقاومة وأكثر حيوية على مواجهة الاحتلال

6vKJ1

دحلان: إغلاق حاجز بيت حانون جريمة حرب ومعادلة التهدئة مقابل السلام الاقتصادي معادلة مرفوضة

-

"الشاباك" يزعم اعتقال خلية للجهاد الاسلامي في جنين خططت لتنفيذ عمليات تفجير (صور وفيديو)

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم