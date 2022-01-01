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ارتفاع جديد على سعر الدولار مقابل الشيكل وخبير اسرائيلي يتوقع بلوغه هذا الرقم

الإثنين 25 أبريل 2022 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع جديد على سعر الدولار مقابل الشيكل وخبير اسرائيلي يتوقع بلوغه هذا الرقم



رام الله/سما/

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي، مساء اليوم الاثنين، ارتفاعًا جديدا، مقابل الشيكل الإسرائيلي.

وبلغ سعر الدولار الامريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي 3.29 مساء اليوم، بينما سجّل 3.27 شيكل صباح اليوم.

وأفادت صحيفة "كلكليست" العبرية بأن سعر صرف الدولار سجل قفزة له اليوم أمام الشيقل ووصل سعر الصرف الثابت إلى 3.2910 شيقل، وذلك في اليوم الأول للتداول في السوق المالي الإسرائيلي، بينما ارتفع اليورو أمام الشيقل إلى مستوى 3.529 شيقل. وقالت الصحيفة إن الارتفاع يعود سببه إلى إعلان محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي نهاية الأسبوع عن نيته رفع قيمة الفائدة بشكل أكبر.

في حين، استكمل الدولار سلسلة من الارتفاعات أمام الشيقل منذ بداية العام والتي وصلت إلى 6.43%. بينما، نقل عن الخبير الاقتصادي الخاص بشركة الاستثمار IBI رافي غوزلان قوله إن ارتفاع الدولار أمام العملات المحلية عبارة عن موجة عالمية، وأن "إسرائيل" جزء منها ويعود الارتفاع إلى نية البنك الفدرالي الأمريكي رفع قيمة الفائدة بشكل أكبر.

ورداً على سؤال حول الفترة التي سيواصل فيها الدولار صعوده أمام الشيقل، قال غوزلان إنه يتوقع استمرار موجة الارتفاعات على المدى القريب، لكنه لا يتوقع ارتفاعات كبيرة على المدى البعيد. وأعرب الخبير عن اعتقاده بأن الدولار سيواصل صعوده حتى سقف 3.50 شيقل خلال الفترة المقبلة.

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