الصحة الاسرائيلية: تشخيص ثلاث إصابات بطفرة جديدة من فيروس كورونا لعائدين من الخارج

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، عن تشخيص ثلاث إصابات بسلالة جديدة من فيروس كورونا، لعائدين من الخارج، إثر وصولهم إلى البلاد عبر مطار بن غوريون في اللد.

وأفادت الوزارة بأن الإصابات الجديدة تحمل السلالة الفرعية BA4 من المتحورة أوميكرون الأصلية (BA1)، التي تنتشر في جنوب أفريقيا وتسببت بانتشار واسع للوباء.

ولفتت الوزارة إلى أن أحد المصابين عاد مؤخرا من جنوب أفريقيا في حين عاد الثاني من سنغافورة والثالث من إيطاليا، وتم تشخيص إصاباتهم من خلال فحوصات PCR أجريت لهم لدى وصولهم إلى المطار.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في اختبارات الـ PCR وفحص التسلسل الجيني والتي يتمّ إجراؤها للمسافرين العائدين إلى البلاد في مطار بن غوريون، في الأسبوع الأخير، تم اكتشاف 3 حالات لأشخاص يحملون طفرة جديدة من فيروس كورونا".

ولفتت الوزارة إلى أنه "لا يوجد حتى الآن مزيد من المعلومات بشأن هذا المتحور"، مشيرة إلى أنها "تواصل مراقبة ورصد وتعقب الإصابات الجديدة وستصدر بيانات بهذا الشأن حسب الحاجة".