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ادارة سجون الاحتلال تبلغ "أسرى الجهاد" باحتمالية استشهاد الأسير نور الدين جربوع

الإثنين 25 أبريل 2022 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ادارة سجون الاحتلال تبلغ "أسرى الجهاد" باحتمالية استشهاد الأسير نور الدين جربوع



القدس المحتلة/سما/

نقلت قناة "فلسطين اليوم"، اليوم الإثنين، عن مصادر في سجون الاحتلال أن إدارة السجون أبلغت عن احتمالية استشهاد الأسير الجريح نور الدين جربوع.

وبحسب مصادر القناة فإن إدارة سجون الاحتلال أبلغت أسرى حركة الجهاد الإسلامي عن احتمالية استشهاد الأسير نور الدين جربوع، الذي أصيب خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين، بتاريخ 9/4/2022.

وكان نادي الأسير افاد أن إنّ إدارة السجون نقلت الجريح نور الدين جربوع من سجن "الرملة" إلى مستشفى "مدني" مجددًا، وذلك بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصحيّ.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة حتّى الآن، أنه عانى من ارتفاع مفاجئ في حرارته، ومن مشاكل في الأمعاء وعلى إثر ذلك جرى نقله، وهو الآن منوّم تحت أجهزة التّنفس الاصطناعي.


وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نقلته مؤخرًا من مستشفى "رمبام" إلى سجن "الرملة" رغم صعوبة حالته الصحية وحاجته الماسّة للبقاء تحت المراقبة الطبية، الأمر الذي يندرج ضمن جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) التي تنفذها إدارة السجون بحقّ الأسرى المرضى

يذكر أن جلسة محكمة عُقدت له بالأمس، وجرى تمديد اعتقاله مجددًا، وتمكّنت والدته من رؤيته عبر شاشة الفيديو "كونفرنس"، وبحسب ما أكدت عائلته أنه كان بوضع صحي مقبول وتمكّن من التواصل معها.

يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت نور الدين من مخيم جنين، في تاريخ التاسع من الشهر الجاريّ، بعد إطلاق النار عليه، والتي تسببت بإصابته بعدة رصاصات، استقرت إحداها في العمود الفقري.

#اسرى الجهاد الاسلامي

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