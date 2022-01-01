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بينيت يرد على الانتقادات المتعلقة بالإنفاق المفرط في مقر إقامته: لست نتنياهو

الإثنين 25 أبريل 2022 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يرد على الانتقادات المتعلقة بالإنفاق المفرط في مقر إقامته: لست نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الأحد، تحقيقًا نُشر على القناة 13 العبرية، حول الإنفاق المفرط المتعلق بمقر إقامته في رعنانا.
 
وقال في بيان نشره على موقع "فيسبوك": "نحاول تصوير الجميع على أنهم فاسدون، لكنني لست بيبي (بنيامين نتنياهو)، زوجتي ليست سارة نتنياهو، وأولادي ليسوا يائير نتنياهو"، حسب تعبيره.
 
وبحسب القناة، أصرّ بينيت على أن "هذه ادعاءات كاذبة وغير نزيهة"، وقال: "إنهم يهدفون إلى إلحاق الأذى بي وبعائلتي، وقدرتي على الاستمرار في قيادة البلاد".
 
وتابع: "أقول لمنافسي ناقشوا معي مزايا خطي السياسي، والطريقة التي كافحت بها ضد وباء كورونا أو الإرهاب، أنا لست خائفًا من النقد، وأنا على استعداد لسماعه عند الضرورة، ولكن اتركوا الأكاذيب جانبًا"، وفق تعبيره.
 
وبحسب تقرير القناة 13 الذي نُشر مساء السبت المنصرم، تبلغ نفقات أسرة بينيت 15،325 دولارًا شهريًا، لا تشمل مصاريف الأمن والرواتب لرب الأسرة والموظفين الآخرين.
 
وعلى وجه الخصوص أفاد التقرير بأن 3512 دولارًا شهريًا كانت مخصصة لأوامر الاستلام.

#نفتالي بينيت

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