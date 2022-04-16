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الاحتلال يصدر قرار اعتقال إداري بحق المعتقل سامح كميل من قباطية جنين

الإثنين 25 أبريل 2022 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصدر قرار اعتقال إداري بحق المعتقل سامح كميل من قباطية جنين



جنين/سما/

 أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، اليوم الإثنين، قرار اعتقال إداري بحق المعتقل سامح كميل، من بلدة قباطية جنوب جنين، لمدة 6 أشهر دون تهمة.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت كميل بتاريخ 16/4/2022، أثناء مروره على حاجز عسكري الحمرا في محافظة أريحا.

وأضاف سمور، أن محكمة الاحتلال أصدرت بحق المعتقل كميل بعد مرور 9 أيام على اعتقاله قرار اعتقال إداري بتعليمات من مخابرات الاحتلال، التي ادعت أن له ملفا سريا، وأنه "يشكل خطرا على أمن الاحتلال".

يشار إلى أن للأسير كميل شقيقا معتقلا "محسن" في سجون الاحتلال منذ الشهر الماضي، وجرى تحويله للاعتقال الإداري مدة 4 أشهر.

#الاحتلال #جنين #قباطية

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