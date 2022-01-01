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الخارجية تدين إغلاق معبر بيت حانون وتطالب بالتدخل لرفع الحصار عن القطاع

الإثنين 25 أبريل 2022 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تدين إغلاق معبر بيت حانون وتطالب بالتدخل لرفع الحصار عن القطاع



رام الله/سما/

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اغلاق معبر بيت حانون كجزء لا يتجزأ من سياسة الخنق والتضييقات المفروضة على اهالي قطاع غزة، واعتبرته يندرج في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على القطاع لتكريس عزله تماما عن جسد الدولة الفلسطينية، وامتدادا للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة كشكل من اشكال الاستعمار والفصل العنصري الأبارتهايد البغيض.

وأكدت الوزارة رفضها التام للإجراءات والتدابير الإسرائيلية كافة والتي من شأنها تكريس الاحتلال لأرض دولة فلسطين، بما في ذلك حلولها المؤقتة مثل "الاقتصاد مقابل الهدوء" وغيرها.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار ونتائجه وتداعياته، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لرفع الحصار الظالم على قطاع غزة بما في ذلك فتح معبر بيت حانون فورا.

#الخارجية الفلسطينية #بيت حانون #قطاع غزة

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