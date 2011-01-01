  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تجميد أوامر هدم 10 مساكن بعمارة الطور

الإثنين 25 أبريل 2022 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجميد أوامر هدم 10 مساكن بعمارة الطور



القدس المحتلة/سما/

وافقت محكمة الشؤون البلدية في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، على طلب محامي العائلات المقدسية بتجميد تنفيذ جميع أوامر الهدم الصادرة بحق عمارة الطور، وذلك حتى إشعار آخر.

وتمكنت 10 عائلات من الطور المهددة بتهجيرها من منازلها في العمارة السكنية، من انتزاع قرار من محكمة شؤون بلدية الاحتلال في القدس بتجميد جميع أوامر الهدم حتى إشعار آخر.

وتتكون العمار السكنية من 5 طوابق تضم 10 شقق سكنية، حيث تتطلع بلدية الاحتلال إلى هدم العمارة بشكل كامل بحجة البناء دون ترخيص، علما أن لجان التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال تمتنع عن استصدار تراخيص البناء للفلسطينيين بالقدس.

ويسكن في هذه العمارة نحو 70 مقدسيا معظمهم من الأطفال، منذ عام 2011 وهي تقع في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وقال المحامي المقدسي مدحت ديبة إن "محكمة شؤون البلدية وافقت على طلبه بتجميد تنفيذ جميع أوامر الهدم الصادرة بحق عمارة الطور، وذلك حتى إشعار آخر".

وأضاف أن المحكمة قبلت جميع ادعاءاته بعدم إمكانية تنفيذ قرارات الهدم، وذلك بسبب وجود شقة لا تشملها القرارات، أي أنه لم يصدر بحقها قرار هدم.

وأكد المحامي ديبة أن هناك ثغرة قانونية في قرار هدم البناية السكنية، قد تنقذ جميع العائلات من هدم مساكنها.

وأوضح أن قرار الهدم شمل كل العمارة دون استثناء أي من شققها، إلا أن أحد سكانها لم يتلق أي أمر هدم وهو مصطفى أبو سبيتان.

وأشار إلى أنه ليس من الممكن أن يتم هدم عمارة، يوجد فيها شقة لم يحصل صاحبها على أمر هدم، وهي تقع في الطابق الخامس.

وتسكن العائلات البناية منذ عام 2011، وتضم خمسة طوابق، ومنذ ذلك الوقت تلاحق البلدية عائلات خلفاوي، أبو سبيتان، عاشور، أبو الحلاوة، وغوج، بحجة عدم الترخيص.

يذكر أن نحو 280 فردا مهددون بالترحيل والتهجير في بلدة الطور، ضمن مخطط مصادرة 45 دونما من أراضيها، وذلك لصالح استكمال تنفيذ ما يسمى بـ"الشارع الأميركي".

#عمارة الطور

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يضع شروطا لإعادة فتح معبر"إيرز" أمام العمال

مجدلاني يكشف حقيقة صرف رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية

قصف اسرائيلي على لبنان (فيديو)

ردود فعل اسرائيلية صاخبة حول اطلاق صاروخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي

تفاصيل القمة الأردنية المصرية الامارتية التي عقدت اليوم في القاهرة

الاحتلال يقرر استمرار اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" ليومين مقبلين

حزب الله يصدر بيانا حول العدوان الاسرائيلي على لبنان

الأخبار الرئيسية

بن مناحيم: حماس ترسخ معادلة الربط بين الجبهات وينبغي علينا أن ننتبه جيدا لما قاله هنية..

جيش الاحتلال يرجح هذا الفصيل وراء إطلاق الصاروخ من لبنان..

yLw6t

النخالة: شعبنا ما زال على عهد المقاومة وأكثر حيوية على مواجهة الاحتلال

6vKJ1

دحلان: إغلاق حاجز بيت حانون جريمة حرب ومعادلة التهدئة مقابل السلام الاقتصادي معادلة مرفوضة

-

"الشاباك" يزعم اعتقال خلية للجهاد الاسلامي في جنين خططت لتنفيذ عمليات تفجير (صور وفيديو)

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم