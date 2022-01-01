  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة العاملين في المقاصد تعلن الاضراب غداً.. وزير المالية لم يلتزم بالاتفاق

الإثنين 25 أبريل 2022 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة العاملين في المقاصد تعلن الاضراب غداً.. وزير المالية لم يلتزم بالاتفاق



رام الله/سما/

 أعلنت نقابة عمال وموظفي مستشفى المقاصد، اليوم الإثنين 25 نيسان 2022، عن إضراب ينطلق يوم غد احتجاجاً على عدم التزام وزارة المالية بالاتفاق معها.

وقالت النقابة في بيان صحفي إن وزير المالية شكري بشارة لم يلتزم بالوعود التي قطعها سابقاً وعاد للحديث عن مبلغ لا يؤمن الاحتياجات الدوائية والمعدات الطبية لعلاج المرضى والمصابين الذين يتم استقبالهم يومياً.


 
وأضافت: "لا يخفى عليكم جميعاً حجم المساعي التي بذلتها ادارة مستشفى المقاصد ونقابة العاملين على مدار الأيام الماضية، لتأمين دفعة من مستحقاتها على وزارة المالية كي تستطيع تأمين الاحتياجات الأساسية لعلاج المرضى وتأمين الراتب الشهري بعد انقطاعه لمدة تزيد عن ثلاث شهور وحصلنا على وعودات كبيرة من مختلف المستويات يوم أمس لتأمين دفعه هذا اليوم".

وتابعت: "نتفاجأ اليوم بعدم ايفاء وزير المالية " شكري بشارة " بهذه الوعود والعودة للحديث عن مبلغ لا يؤمن الاحتياجات الدوائية والمعدات الطبية اللازمة لعلاج المرضى والمصابين الذين نستقبلهم يومياً بسبب الأحداث الدائرة في الأقصى".

وحملت النقابة وزير المالية المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المزري، مردفة: "نعتذر عن استقبال أي مريض محول من قبل وزارة الصحة الفلسطينية وذلك لتعذر توفير المواد اللازمة لعلاجهم".

وطالبت النقابة الموظفين كافة إلى وقف العمل غدا بما في ذلك العمليات والعيادات والقسطرة واستقبال الحالات الطارئة التي لا تحتمل تأخير.

#نقابة العاملين في المقاصد #اضراب

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يضع شروطا لإعادة فتح معبر"إيرز" أمام العمال

مجدلاني يكشف حقيقة صرف رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية

قصف اسرائيلي على لبنان (فيديو)

ردود فعل اسرائيلية صاخبة حول اطلاق صاروخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي

تفاصيل القمة الأردنية المصرية الامارتية التي عقدت اليوم في القاهرة

الاحتلال يقرر استمرار اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" ليومين مقبلين

تقارير اعلامية عن خسائر الجيش الروسي بأوكرانيا.. أرقام تكشف "كارثة"

الأخبار الرئيسية

yLw6t

النخالة: شعبنا الفلسطيني ما زال على عهد المقاومة وأكثر حيوية على مواجهة الاحتلال

6vKJ1

دحلان: إغلاق حاجز بيت حانون جريمة حرب ومعادلة التهدئة مقابل السلام الاقتصادي معادلة مرفوضة

-

"الشاباك" يزعم اعتقال خلية للجهاد الاسلامي في جنين خططت لتنفيذ عمليات تفجير (صور وفيديو)

الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن عن أول أيام عيد الفطر

مشعل يطالب بتشكيل جيش من الأمة لتحرير المسجد الأقصى ومواجهة إسرائيل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم