نقابة العاملين في المقاصد تعلن الاضراب غداً.. وزير المالية لم يلتزم بالاتفاق

رام الله/سما/

أعلنت نقابة عمال وموظفي مستشفى المقاصد، اليوم الإثنين 25 نيسان 2022، عن إضراب ينطلق يوم غد احتجاجاً على عدم التزام وزارة المالية بالاتفاق معها.

وقالت النقابة في بيان صحفي إن وزير المالية شكري بشارة لم يلتزم بالوعود التي قطعها سابقاً وعاد للحديث عن مبلغ لا يؤمن الاحتياجات الدوائية والمعدات الطبية لعلاج المرضى والمصابين الذين يتم استقبالهم يومياً.





وأضافت: "لا يخفى عليكم جميعاً حجم المساعي التي بذلتها ادارة مستشفى المقاصد ونقابة العاملين على مدار الأيام الماضية، لتأمين دفعة من مستحقاتها على وزارة المالية كي تستطيع تأمين الاحتياجات الأساسية لعلاج المرضى وتأمين الراتب الشهري بعد انقطاعه لمدة تزيد عن ثلاث شهور وحصلنا على وعودات كبيرة من مختلف المستويات يوم أمس لتأمين دفعه هذا اليوم".

وتابعت: "نتفاجأ اليوم بعدم ايفاء وزير المالية " شكري بشارة " بهذه الوعود والعودة للحديث عن مبلغ لا يؤمن الاحتياجات الدوائية والمعدات الطبية اللازمة لعلاج المرضى والمصابين الذين نستقبلهم يومياً بسبب الأحداث الدائرة في الأقصى".

وحملت النقابة وزير المالية المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المزري، مردفة: "نعتذر عن استقبال أي مريض محول من قبل وزارة الصحة الفلسطينية وذلك لتعذر توفير المواد اللازمة لعلاجهم".

وطالبت النقابة الموظفين كافة إلى وقف العمل غدا بما في ذلك العمليات والعيادات والقسطرة واستقبال الحالات الطارئة التي لا تحتمل تأخير.