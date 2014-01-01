وائل جسار يوضح صحة ارتباطه بفنانة إسرائيلية

وكالات / سما /

كشف المطرب وائل جسار عن العديد من الأمور خلال مقابلة تليفزيونية مؤخرًا له، حيث تطرق فيها إلى صحة إجرائه عمليات تجميل قائلاً: "عملت عملية تجميل واحدة في حياتي بمنطقة الجبين في الوجه"، مضيفًا في الوقت ذاته أنه لا يخاف من الزمن وأن يكبر في السن لأن ذلك يعتبر أمر طبيعيًا وسنة الحياة".

واستكمل وائل جسار التطرق لأمور أخرى كصحة علاقته مع فتاة إسرائيلية بقوله: "في الأول طلعت الإشاعة إني مرتبط بفتاة فلسطينية عايشة في إسرائيل ثم تطور الأمر للقول بأنها إسرائيلية، ونفسى كان يبقى في دليل واحد من الناس اللي روجت للشائعة دي، واستغربت جدًا لأن اللي عمل كده بيأذيني بالقول اني ارتبطت بفنانة إسرائيلية".