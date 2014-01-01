طرق للتعامل مع السلوك العدواني لطفلك

وكالات / سما /

قد يعانى الكثير من الأطفال من نوبات غضب متكررة قد تتحول فيما بعض لسلوك عدواني يؤثر عليه وعلى المحيطين به، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinicيميل الأطفال إلى اللجوء إلى التعبيرات الجسدية عن إحباطهم ، وذلك ببساطة لأنهم لا يمتلكون بعد المهارات اللغوية للتعبير عن أنفسهم.

بحلول الوقت الذي يبلغ فيه طفلك من العمر ما يكفي لامتلاك المهارات اللفظية للتعبير عن مشاعره حوالي 7 سنوات يجب أن تتلاشى التعبيرات الجسدية للعدوان ، واذا لم تتلاشى فلا بد من التعامل مع بحذر وهناك بعض النصائح للتعامل مع الطفل العدواني وهى:-

1- ابق هادئا

عندما يعبر الطفل عن الكثير من المشاعر ، ويلتقي الوالدان بمزيد من المشاعر ، يمكن أن يزيد ذلك من عدوانية الطفل" بدلًا من ذلك ، حاول أن تصوغ التنظيم العاطفي لطفلك.

2- لا تستسلم لنوبات الغضب أو السلوك العدواني

على سبيل المثال ، إذا كان طفلك يمر بنوبة غضب في محل البقالة لأنه يريد نوعًا معينًا من الحبوب ، فلا تستسلم له وشرائه هذا يعزز السلوك غير اللائق.

3- احرص على أن يكون طفلك جيدًا

كافئ السلوك الجيد ، حتى عندما لا يفعل طفلك أي شيء خارج عن المألوف إذا كان وقت العشاء خاليًا من المشاكل ، فقل: "أنا حقًا أحب الطريقة التي تصرفت بها في العشاء." المكافآت والجوائز ليست ضرورية إن التقدير والثناء هما أمران قويان بمفردهما.

4- ساعد طفلك على تعلم التعبير عن نفسه من خلال تسمية المشاعر

على سبيل المثال ، قد تقول ، "يمكنني القول أنك غاضب حقًا الآن." هذا يؤكد صحة ما يشعر به طفلك ويشجع التعبير اللفظي بدلاً من التعبير الجسدي، يمكن أن يساعد فتح الأرضية للمحادثة في إيجاد طرق للتخلص من مشاعرهم بطريقة صحية.

5- تعرف على أنماط طفلك وحدد المحفزات

هل تحدث نوبات الغضب كل صباح قبل المدرسة؟ اعمل على تنظيم روتينك الصباحي قسّم المهام إلى خطوات بسيطة ، ووجه تحذيرات تتعلق بالوقت مثل ، "سنغادر في غضون 10 دقائق." ضع أهدافًا ، مثل الوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد أربعة أيام من أصل خمسة. ثم كافئ طفلك عندما يحقق هذه الأهداف.

6- ابحث عن المكافآت المناسبة

لا تركز على الأهداف المالية أو المادية بدلاً من ذلك ، جرب مكافآت مثل نصف ساعة من الوقت الخاص مع والدتك أو والدك ، أو اختيار ما تأكله الأسرة على العشاء أو اختيار ما تشاهده العائلة في ليلة الفيلم.