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فلسطين تتصدر المرتبة الأخيرة في سرعة الانترنت المحمول

الإثنين 25 أبريل 2022 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تتصدر المرتبة الأخيرة في سرعة الانترنت المحمول



وكالات / سما /

قال مؤشر “سبيد تيست” الصادر في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن فلسطين احتلت المرتبة الأخيرة عالمياً في اختبار سرعات الإنترنت للهواتف المحمولة خلال شهر آذار (مارس) الماضي.

وأضاف المؤشر في تقريره الشهري، إن فلسطين جاءت بالمركز 142 الأخير بمعدل سرعة الانترنت على الهواتف المحمولة بمعدل 4.89 ميغا بايت/ثانية.

وأشار إلى أن المتوسط العالمي لسرعة الانترنت على الهواتف المحمولة 29.9 ميغا بايت/ثانية.

وفيما يتعلق بالإنترنت الثابت، لفت المؤشر إلى أن فلسطين جاءت بالمرتبة 114 عالمياً من أصل 182 دولة رصدها خلال مارس، بتقدم 14 نقطة عن شهر شباط (فبراير) الماضي.

وبين أن دول أخرى رافقت فلسطين في ذيل مؤشر سرعات تنزيل الإنترنت للهواتف المحمولة، أفغانستان (5.5)، وفنزويلا (5.68)، وطاجكستان (7.05)، والصومال (7.95).

وأكد المؤشر، أن الامارات العربية المتحدة جاءت بالمرتبة الأولى بسرعة (135.35 ميغا بايت/ثانية)، تلتها النرويج (134.70)، وقطر (120.69)، وكوريا الجنوبية (117.95)، وهولندا (108.33) ميغا بايت.

#سبيد تيست #واشنطن #الانترنت #فلسطين #السرعة

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