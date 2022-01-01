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الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن عن أول أيام عيد الفطر

الإثنين 25 أبريل 2022 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن عن أول أيام عيد الفطر



رام الله / سما /

أكدت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن الحسابات الفلكية التي قامت بها تشير إلى أن هلال شهر شوال للعام 1443 هجرية سيولد مساء يوم السبت الموافق 30 أبريل/ نيسان 2022 الساعة 23:28 بالتوقيت المحلي لفلسطين، ولكنه لن يشاهد في هذا اليوم من أي منطقة في العالم العربي والإسلامي، وستكون رؤيته مستحيلة، وبالتالي يكون يوم الاثنين الموافق 2 أيار/ مايو هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وأوضحت الجمعية، أن استحالة رؤية الهلال ستكون بسبب حدوث الاقتران المركزي، وولادة الهلال خلال ساعات الليل، وهو ما يعني أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة من كافة الدول العربية والإسلامية وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا، كما ستكون رؤية الهلال مستحيلة أو غير ممكنة من الأميركيتين.

وأشارت الجمعية الفلكية الفلسطينية أنه في يوم الأحد الموافق 1 أيار/ مايو من المتوقع أن يشاهد هلال شهر رمضان سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوبات من معظم الدول العربية والإسلامية وأفريقيا ومعظم قارة أسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، وعليه يكون يوم الاثنين الموافق 2 أيار/ مايو هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

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