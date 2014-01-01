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موعد قرعة وانطلاق بطولة "وطن واحد"

الإثنين 25 أبريل 2022 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد قرعة وانطلاق بطولة "وطن واحد"



غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة في المحافظات الجنوبية، عن موعد قرعة وانطلاق بطولة "وطن واحد" الأولى، برعاية مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

وقال إيهاب كحيل رئيس لجنة المسابقات باتحاد الطائرة، إن القرعة ستجري الثلاثاء المقبل الساعة الثانية ظهرا بمقر الاتحاد غرب غزة.

وأوضح كحيل أن البطولة ستنطلق في الثاني عشر من مايو القادم، بمشاركة 4 أندية هم الصداقة, وخدمات جباليا, ونماء, وشباب جباليا.

وأشار إلى أن القرعة غير موجهة، مشددا على ضرورة حضور مندوبي الأندية الأربعة المشاركة في البطولة, ومبينا أن الدوري سيستكمل بعد نهاية "وطن واحد" مباشرة.

#الاتحاد الفلسطيني #كرة الطائرة #بطولة #وطن واحد

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