مدافع بالدوري اللبناني يعزز صفوف الأولمبي الفلسطيني

رام الله / سما /

كشفت تقارير صحفية محلية, عن استدعاء الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عمر كايد مدافع نادي طرابلس اللبناني, للمنتخب الأولمبي في معسكر الجزائر الشهر القادم.



وأكدت التقارير أن المدافع كايد سيغادر للجزائر في 18 مايو القادم, للحاق بمعسكر الأولمبي, استعدادا لبطولة غرب آسيا, التي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.



ويعدّ اللاعب الشاب أحد المواهب الفلسطينية المميزة في لبنان, إذ يبلغ من العمر "20 عاما"، وهو من المدافعين الأساسيين في خط دفاع طرابلس بقيادة مدربه أسامة الصقر.



وأوضحت أن محمد حبوس وحمزة حسين ثنائي الأنصار اللبناني, اعتذرا عن الانضمام للمنتخب, بسبب سفرهما مع بعثة ناديهما لعمان, تمهيدا للظهور في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.