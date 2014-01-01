  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

وول ستريت جورنال: أمراء سعوديون يبيعون أصولهم بالخارج بعد أن جفف بن سلمان منابعهم

الإثنين 25 أبريل 2022 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وول ستريت جورنال: أمراء سعوديون يبيعون أصولهم بالخارج بعد أن جفف بن سلمان منابعهم



وكالات - سما-

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلا عن مصادرها أن أمراء سعوديين باعوا أصولا قيمتها أكثر من 600 مليون دولار من العقارات واليخوت والأعمال الفنية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتمثل المعاملات تغييرا جذريا في ثروة الأمراء الكبار الذين قاموا بتحويل المكاسب غير المتوقعة من طفرات النفط في السبعينيات والثمانينيات إلى بعض الأسواق الأكثر تميزا في العالم، وتم إنفاق المبالغ الهائلة من الأموال إلى حد كبير على الأصول التي يصعب بيعها أو استنزافها من خلال الإنفاق الذي وصل إلى 30 مليون دولار شهريا لبعض أفراد العائلة المالكة الذين لديهم عدد كبير من الموظفين وأنماط حياة مترفة، مما يجعلهم عرضة للتغييرات الأخيرة في سياسة الحكومة.
وقالت الصحيفة إن بعض أفراد العائلة المالكة باعوا الأصول في الخارج لتوفير السيولة بعد أن جفف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العديد من مصادر الأموال التي استخدموها للحفاظ على عادات الإنفاق غير العادية.
وبين الأصول التي تم بيعها مؤخرا عقار بقيمة 155 مليون دولار في إنكلترا، ويختان طولهما أكثر من 200 قدم (60 مترا)، ومجوهرات “موغال” أهداها ملك راحل كهدية زفاف.
وبعض هؤلاء كما ورد في التقرير كانوا ضمن المجموعة التي احتجزت في فندق “الريتز” بالرياض عام 2017، في خطوة وصفها ولي العهد بأنها كانت ضرورية لمكافحة الفساد.
وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن الحكومة السعودية على علم بعمليات البيع.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض هؤلاء المستهدفين كان لديهم عدد كبير من الموظفين ويعيشون أنماط حياة مترفة وينفقون ما يصل إلى 30 مليون دولار شهريا، وهو ما جعلهم عرضة للتغييرات الأخيرة في سياسة الحكومة بعد وصول محمد بن سلمان، حيث قلصت الحكومة الامتيازات للآلاف من أفراد العائلة المالكة، مما وفر مئات الملايين من الدولارات للحكومة.

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يكشف حقيقة صرف رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية

قصف اسرائيلي على لبنان (فيديو)

ردود فعل اسرائيلية صاخبة حول اطلاق صاروخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي

تفاصيل القمة الأردنية المصرية الامارتية التي عقدت اليوم في القاهرة

الاحتلال يقرر استمرار اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" ليومين مقبلين

تقارير اعلامية عن خسائر الجيش الروسي بأوكرانيا.. أرقام تكشف "كارثة"

حزب الله يصدر بيانا حول العدوان الاسرائيلي على لبنان

الأخبار الرئيسية

الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن عن أول أيام عيد الفطر

مشعل يطالب بتشكيل جيش من الأمة لتحرير المسجد الأقصى ومواجهة إسرائيل

محكمة الاحتلال تجمد قرار إخلاء عائلة سالم من الشيخ جراح

جيش الاحتلال يضع شروطا لإعادة فتح معبر"إيرز" أمام العمال

80745

العليا الإسرائيلية ترفض إغلاق جريمة ارتكبها الجيش بغزة صيف 2014

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم