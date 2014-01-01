ريال مدريد سيحصل على ممر شرفي من أتلتيكو في هذه الحالة

وكالات / سما /

بات تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مجرد مسألة وقت فقط، وذلك بعد تعثّر برشلونة الأخير بالهزيمة من رايو فاييكانو يوم أمس، مما أبقى الفارق 15 نقطة، قبل 5 جولات فقط على انتهاء الموسم.

ريال مدريد لم يحسم اللقب بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، وذلك يعود إلى أن برشلونة ما زال يملك فرصة لتحقيق اللقب نظرياً، لكن ذلك يتطلب الفوز بجميع المباريات. مع خسارة الريال جميع مبارياته أيضاً، وهو أمر شبه مستحيل.

ويحتاج ريال مدريد لتحقيق نقطة واحدة فقط لكي يتوّج بلقب الليجا الـ35 في تاريخه بشكل رسمي، وهذه النقطة يمكنه حصدها من أي مباراة متبقية لديه هذا الموسم. مما يعنني أن الأمور حُسمت بالفعل.

فريق كارلو أنشيلوتي سيخوض مباراته القادمة في الليجا ضد إسبانيول يوم السبت القادم، وفي حال حقق الانتصار أو تعادل في اللقاء، فإنه سيتوّج باللقب رسمياً.

الأمر المثير في هذا أن أتلتيكو مدريد سيضطر للوقوف بممر شرفي قبل انطلاق مباراة الديربي في الجولة التالية. وهو إجراء متعارف عليه في إسبانيا منذ عقود من الزمن. بحيث يقف الفريق بممر شرفي لتحية بطل الليجا.

ورغم أن هذا الإجراء الهدف منه احترام البطل وإظهار الروح الرياضية، لكنه انحرف عن مساره وتحوّل إلى شكل من أشكال الإذلال، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بفريقين بينهما عداوة تاريخية، تماماً كريال مدريد وأتلتيكو.

يذكر أن هذا الإجراء ليس إلزامياً، ولا يوجد أي قانون ينص عليه، لكن من النادر جداً أن يقوم أي فريق بكسر هذه التقاليد. وبنسبة كبيرة سيقوم أتلتيكو مدريد بممر شرفي للريال في حال تمكن الأخير من حصد نقطة على الأقل في مباراة إسبانيول.