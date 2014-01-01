تشافي : عقدنا الأمور على أنفسنا ولن أتحدث عن التحكيم

وكالات / سما /

صرح تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني بأن البرسا عقد الأمور على نفسه عقب الخسارة أمام رايو فاييكانو، مشيراً إلى أنه لن يعلق على لقطة ركلة جزاء جافي الغير محتسبة

وتلقى فريق برشلونة هزيمة جديدة موجعة على أرضه أمام رايو فاييكانو بهدفٍ نظيف في المباراة المؤجلة من الجولة 21 من بمسابقة الدوري الإسباني.

ولم ينجح برشلونة من جديد في الفوز على ملعبه “كامب نو” ليتلقى الخسارة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.

وتحدث تشافي حسب صحيفة “آس” الإسبانية قائلاً “لقد أهدرنا فرصاً أمام المرمى، ورايو فاييكانو استغل الفرصة التي أتيحت له”.

وأضاف “عقدنا الأمور على أنفسنا، هذا هو الواقع، فالوضع صعب، ولكن ما زلنا ننافس على المقاعد المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا”.

وأكمل “غياب الشخصية؟ لن أقول ذلك، ولكن نحن بحاجة إلى خوض المباريات بشكلٍ أفضل، وعلينا المواصلة في القتال من أجل التأهل لدوري الأبطال”.

وأردف “كنّا في المركز التاسع في شهر نوفمبر الماضي، والآن نحن هنا. دعونا نحصل على قسطاً من الراحة ونفكر في الخمس مباريات المتبقية.

وبسؤاله عن ركلة الجزاء الغير محتسبة لجافي رد قائلاً “لم أرى، هل كانت ركلة جزاء؟ على الحكم التحدث عن هذا الأمر ليس أنا، أنا قمت بأخطاء اليوم كمدرب، ولكن سيكون من عدم الاحترام الحديث عن أي شخص آخر”.