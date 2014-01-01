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ماكرون يقبّل يد مطربة مصرية بعد فوزه بالانتخابات.. لماذا؟ (فيديو)

الإثنين 25 أبريل 2022 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون يقبّل يد مطربة مصرية بعد فوزه بالانتخابات.. لماذا؟ (فيديو)



وكالات

أثار مقطع فيديو يُظهر تقبيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يد المطربة الأوبرالية المصرية، فرح الديباني، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.


وخلال الاحتفال بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قبل الرئيس ماكرون يد المطربة المصرية الديباني، بعد أن أدت النشيد الفرنسي.


وغنت الديباني النشيد الفرنسي خلال تجمع الاحتفال الخاص بأنصار الرئيس المنتخب وبحضوره وزوجته سيدة فرنسا الأولى، وما أن أنهت غناءها حتى اقترب منها ماكرون وصافحها وقبل يدها.


ونشأت فرح الديباني في محافظة الإسكندرية، فيما تخرجت من المدرسة الألمانية للموسيقى، وهي مغنية أوبرا مصرية الجنسية.


‏التحقت بأوبرا باريس عام 2016، وهي أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية أوبرا شابة، من أوبرا باريس في العام 2019.

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