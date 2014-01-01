صور .. السياحة بغزة : اكتشاف تمثال كنعاني بتبة الشيخ حمودة بخانيونس

غزة/ سما /

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن اكتشافها لتمثال كنعاني عثر عليه أحد المواطنين اثناء فلاحته لأرضه، بمنطقة الشيخ حمودة بخانيونس .



وأوضح مدير عام الآثار والتراث الثقافي د جمال أبو ريدة، أن التمثال الكنعاني يعود للمعبودة الكنعانية "عناة" وهي الهة الحب والجمال والحرب، حسب الميثولوجيا والعقيدة الكنعانية ،وتلقب بالمنتصرة والسعيدة ويعود تاريخه إلى 2500سنة قبل الميلاد .



وأفاد د. أبو ريدة، أن التمثال يبلغ طوله 22 سم، مصنوع من الحجر الجيري وبرأس متكامل دون البدن ، وملتصق بالرأس تاج الأفعى والتي كانت تستخدم عند الالهة كرمز للقوة والمنعة .



وأوضح ابوريدة، أن اللقي والمقتنيات الأثرية المكتشفة تثبت الأحقية التاريخية للشعب الفلسطيني بأرضه وتراثه وسمو حضارتة منذ الآف السنين .



وتعتبر تبة الشيخ حمودة والمعروفة بتبة 86 من المواقع الأثرية التي تقع علي بعد 2كيلومتر من بلدة القرارة بمحافظة خانيونس وكانت الطريق البري التجاري القديم للحضارات المتعاقبة على فلسطين.