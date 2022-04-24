شاهد الفيديو : ضرب و اهانة وزير الطاقة اللبناني في احد المطاعم بيروت

وكالات

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، يظهر اقدام عدد من الاشخاص على التعرض لوزير الطاقة اللبناني وليد لفياض بالشتائم وصولا الى التعدي الجسدي عليه وذلك خلال خروجه من احد المطاعم.

ويظهر في الفيديو قيام أحد الشبان بالتعرّض لوزير الطاقة وليد فيّاض، ويقوم بدفعه بقوة الى الجدار.

واعترض عدد من الأشخاص على حضور فياض في المكان بالتوازي مع غرق عدد من اللبنانيين في طرابلس، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل لايام في البلاد، ليتحول المشهد الى ضرب واعتداء على الوزير فياض والمعروف بانه يتحرك دون مرافقين او حماية.

الشخص الذي اعتدى على وزير الطاقة وليد فياض.. يا ريت منشوف "هالقبضايات" عند يلي سرقوا ونهبوا البلد.. شعب بيستاهل اكتر من هيك pic.twitter.com/ecdAiYeqAF — fadi jouni (@fady_jouni) April 24, 2022

وحال انتشار الفيديو عبر ناشطون على مواقع التواصل عن تعاطفهم مع الوزير، واستنكار حادثة الضرب، وبرروا ذلك بان الوزير فياض لا يتحمل مسؤولية الانهيار في البلاد وعقود من الفساد التي أوصلت لبنان الى هذه الحالة المتردية.

وقال متعاطفون مع الوزير ان فياض وزير متواضع يتحرك بين الناس دون حماية، لذلك تم الاعتداء عليه، في حين لا يجرؤ احد على فعل ذلك مع الحيتان الكبيرة في لبنان التي نهبت الدولة. واكد النشطاء بان الاعتراض والاحتجاج امر مشروع، ولكن ما جرى مع الوزير هو اعتداء بالضرب والشتائم والاهانة، وهذا أسلوب مرفوض ولا يعتبر احتجاجا حضاريا.