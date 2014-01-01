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الرئيس يهنئ نظيره المصري بذكرى تحرير سيناء

الإثنين 25 أبريل 2022 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ نظيره المصري بذكرى تحرير سيناء



رام الله / سما /

 هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، لمناسبة إحياء بلاده الذكرى الـ40 لتحرير سيناء.

وقال الرئيس في برقية التهنئة: "نرفع لفخامتكم ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة وشعبكم الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، أحر التهاني القلبية"، مستذكرين في هذه المناسبة الوطنية بطولات وتضحيات الجيش المصري الباسل في سبيل وطنه وشعبه.

وأعرب الرئيس عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والحرص على العمل سويا من أجل تعزيزها والارتقاء بها للمستوى الأمثل، مثمنا مواقف مصر الأصيلة والثابتة تجاه شعبنا في نضاله المشروع لاسترداد أرضه ومقدساته ونيل حريته واستقلاله.

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