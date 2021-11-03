  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسيران عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما الاداري

الإثنين 25 أبريل 2022 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ53 على التوالي، والمعتقل رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس لليوم 19، رفضا لاستمرار اعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال.

ونقل الأسير عواودة قبل أيام من زنازين العزل الانفرادي في “عوفر” إلى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، ومجرى التنفس، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كغم.

وترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

يذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في معتقلات الاحتلال عدة مرات.

وفي السياق، فإن الأسير ريان والمحتجز حاليا في سجن “عوفر”، اعتقل بتاريخ 3/11/2021 بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزله واستجواب ساكنيه، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، إلا أنه وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال تم تجديده إداريا لمدة 4 أشهر إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.

#الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لهذا الشهر...

مجدلاني يكشف حقيقة صرف رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية

قصف اسرائيلي على لبنان (فيديو)

تفاصيل القمة الأردنية المصرية الامارتية التي عقدت اليوم في القاهرة

ردود فعل اسرائيلية صاخبة حول اطلاق صاروخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي

الاحتلال يقرر استمرار اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" ليومين مقبلين

تقارير اعلامية عن خسائر الجيش الروسي بأوكرانيا.. أرقام تكشف "كارثة"

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يضع شروطا لإعادة فتح معبر"إيرز" أمام العمال

80745

العليا الإسرائيلية ترفض إغلاق جريمة ارتكبها الجيش بغزة صيف 2014

58652Image1-1180x677_d

قصف اسرائيلي على لبنان (فيديو)

ردود فعل اسرائيلية صاخبة حول اطلاق صاروخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي

اطلاق صاروخ من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم