رام الله / سما /
فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الإثنين.
"يديعوت أحرونوت"
- بعد منتصف الليل: إطلاق صاروخ على الجليل الغربي
- بايدن أبلغ بينت أنه سيزور إسرائيل في الصيف
- قمة بمشاركة الرئيس السيسي والملك الأردني وولي العهد الإماراتي لبحث أحداث الأقصى
"معاريف":
- بينت يهنئ بايدن بعيد الفصح ويقول إنه يعمل لوقف العنف والتحريض في القدس
- اعتقال مواطن من شعفاط لإهانته لعلم إسرائيل
"هآرتس":
- انتخاب ماكرون لولاية ثانية
- وزير الدفاع الأميركي دعا وزير الأمن الإسرائيلي إلى مؤتمر لدعم أوكرانيا عسكريا
- في افتتاحية الصحيفة: جيش الدفاع عن المستوطنين
- "العليا" ترد التماسا لأربع عائلات من غزة قتل أولادهم بصواريخ وهم يلعبون على شاطئ البحر