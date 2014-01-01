رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الإثنين.

"يديعوت أحرونوت"

- بعد منتصف الليل: إطلاق صاروخ على الجليل الغربي

- بايدن أبلغ بينت أنه سيزور إسرائيل في الصيف

- قمة بمشاركة الرئيس السيسي والملك الأردني وولي العهد الإماراتي لبحث أحداث الأقصى

"معاريف":

- بينت يهنئ بايدن بعيد الفصح ويقول إنه يعمل لوقف العنف والتحريض في القدس

- اعتقال مواطن من شعفاط لإهانته لعلم إسرائيل

"هآرتس":

- انتخاب ماكرون لولاية ثانية

- وزير الدفاع الأميركي دعا وزير الأمن الإسرائيلي إلى مؤتمر لدعم أوكرانيا عسكريا

- في افتتاحية الصحيفة: جيش الدفاع عن المستوطنين

- "العليا" ترد التماسا لأربع عائلات من غزة قتل أولادهم بصواريخ وهم يلعبون على شاطئ البحر