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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 25 أبريل 2022 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الإثنين. 

"يديعوت أحرونوت" 

- بعد منتصف الليل: إطلاق صاروخ على الجليل الغربي 

- بايدن أبلغ بينت أنه سيزور إسرائيل في الصيف 

- قمة بمشاركة الرئيس السيسي والملك الأردني وولي العهد الإماراتي لبحث أحداث الأقصى 

"معاريف": 

- بينت يهنئ بايدن بعيد الفصح ويقول إنه يعمل لوقف العنف والتحريض في القدس 

- اعتقال مواطن من شعفاط لإهانته لعلم إسرائيل 

"هآرتس":

- انتخاب ماكرون لولاية ثانية 

- وزير الدفاع الأميركي دعا وزير الأمن الإسرائيلي إلى مؤتمر لدعم أوكرانيا عسكريا 

- في افتتاحية الصحيفة: جيش الدفاع عن المستوطنين 

- "العليا" ترد التماسا لأربع عائلات من غزة قتل أولادهم بصواريخ وهم يلعبون على شاطئ البحر 

#الصحف الإسرائيلية

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