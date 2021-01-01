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الإحصاء: انخفاض الصادرات والواردات السلعية في شباط الماضي

الإثنين 25 أبريل 2022 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: انخفاض الصادرات والواردات السلعية في شباط الماضي



رام الله / سما /

 قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الصادرات انخفضت خلال شهر شباط من عام 2022 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 24% مقارنة مع شهر شباط من عام 2021، وبلغت قيمتها 123.7 مليون دولار أميركي.

وأضاف الإحصاء في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال شهر شباط من عام 2022 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 86% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر شباط من عام 2022. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق.

كما انخفضت الواردات خلال شهر شباط من عام 2022 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 31% مقارنة مع شهر شباط من عام 2021، وبلغت قيمتها 590.3 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر شباط من عام 2022 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 56% من إجمالي قيمة الواردات لشهر شباط من عام 2022. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 15% مقارنة مع الشهر السابق.

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 4% خلال شهر شباط من عام 2022 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 33% مقارنة مع شهر شباط من عام 2021، وبلغت قيمة العجز 466.6 مليون دولار أميركي.

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