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قادة الاحتلال يهنئون ماكرون بفوزه بالانتخابات الرئاسية

الإثنين 25 أبريل 2022 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قادة الاحتلال يهنئون ماكرون بفوزه بالانتخابات الرئاسية



القدس المحتلة / سما /

هنأ قادة إسرائيل اليوم الإثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت أمس.

 
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عبر "تويتر": "تهانينا لصديقي ماكرون على إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا".
 
وأضاف: "تحت قيادتكم، ليس لدي أدنى شك في أن العلاقات بين إسرائيل وفرنسا ستستمر في التعزيز".
 
بدورن هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوزه بولاية رئاسية ثانية، وقال "إنه صديق حقيقي لإسرائيل"، معبرا على أمله في تعزيز العلاقات الثنائية.
 
وأعلنت نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية عن فوز إيمانويل ماكرون بالإنتخابات الفرنسية 2022 بنسبة 58.2%، أمام منافسته مارين لوبان بنسبة 48.2%.
 
وشكر ماكرون من انتخبوه، وقال في خطاب النصر: "صوّت الكثيرون لي ضد اليمين المتطرف، ومن الآن فصاعدًا أنا رئيس الجميع، وستتغير الكثير من الأمور خلال ولايتي الجديدة".

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