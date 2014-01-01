جيش الاحتلال يضع شروطا لإعادة فتح معبر"إيرز" أمام العمال

القدس المحتلة / سما /

أكّد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، على أنّ السماح لعمال قطاع غزّة بالعودة للعمل داخل "إسرائيل"، مرتبط بعودة الاستقرار الأمني.

ونقل موقع "واي نت" العبري عن غانتس قوله: "إنّ معبر إيرز شمالي القطاع، سيبقى مغلقًا أمام العمال ، وربط فتح المعبر باستقرار الأوضاع الأمنية في غزّة".

وتابع: "يجب على الفصائل ومثيري التحريض أنّ يعلموا أنّ من يعاني من وضع اقتصادي ومدني وعسكري غير مستقر فسيتضرر كثيرًا في أيّ هزة". بحسب زعم غانتس.

وأضاف: "لدينا القدرة على مواصلة استخدام شتى الوسائل التي نمتلكها بالوقت المناسب، وسنواصل إبداء السخاء المدني والاقتصادي فقط حال الحفاظ على الاستقرار الأمني".