  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يضع شروطا لإعادة فتح معبر"إيرز" أمام العمال

الإثنين 25 أبريل 2022 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يضع شروطا لإعادة فتح معبر"إيرز" أمام العمال



القدس المحتلة / سما /

أكّد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، على أنّ السماح لعمال قطاع غزّة بالعودة للعمل داخل "إسرائيل"، مرتبط بعودة الاستقرار الأمني.

ونقل موقع "واي نت" العبري عن غانتس قوله: "إنّ معبر إيرز شمالي القطاع، سيبقى مغلقًا أمام العمال ، وربط فتح المعبر باستقرار الأوضاع الأمنية في غزّة".

وتابع: "يجب على الفصائل ومثيري التحريض أنّ يعلموا أنّ من يعاني من وضع اقتصادي ومدني وعسكري غير مستقر فسيتضرر كثيرًا في أيّ هزة". بحسب زعم غانتس.

وأضاف: "لدينا القدرة على مواصلة استخدام شتى الوسائل التي نمتلكها بالوقت المناسب، وسنواصل إبداء السخاء المدني والاقتصادي فقط حال الحفاظ على الاستقرار الأمني".

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لهذا الشهر...

مجدلاني يكشف حقيقة صرف رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية

تفاصيل القمة الأردنية المصرية الامارتية التي عقدت اليوم في القاهرة

قصف اسرائيلي على لبنان (فيديو)

الاحتلال يقرر استمرار اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" ليومين مقبلين

ردود فعل اسرائيلية صاخبة حول اطلاق صاروخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي

فيديو: للمرة الثانية بايدن يصافح “الهواء” مشعلا تفاعلا.. ومغردون: بوتين هيجننه

الأخبار الرئيسية

80745

العليا الإسرائيلية ترفض إغلاق جريمة ارتكبها الجيش بغزة صيف 2014

58652Image1-1180x677_d

قصف اسرائيلي على لبنان (فيديو)

ردود فعل اسرائيلية صاخبة حول اطلاق صاروخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي

اطلاق صاروخ من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي

626597be4c59b711fe725d8b

تفاصيل القمة الأردنية المصرية الامارتية التي عقدت اليوم في القاهرة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم