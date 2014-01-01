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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة

الإثنين 25 أبريل 2022 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة



رام الله / سما /

 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، اعتقالات في مناطق مختلفة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت اياد عواودة (43 عاما) وهو شقيق الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال خليل عواودة، قبل ان يتم الافراج عنه لاحقا.

وأوضح معتز عواودة، أن قوات الاحتلال داهمت منزل شقيقه خليل المضرب عن الطعام لليوم 53 على التوالي، وفتشته، وطالبت عائلته بوقف الفعاليات التضامنية معه.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر  خليل الشوابكة ( 48 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، صوبهم، دون أن يبلغ عن اصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من العيساوية، شمال شرق القدس المحتلة.

وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وائل سبتة، اثناء مروره عن حاجز عسكري مفاجئ، قرب البلدة.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة دورا، طالت الاسير المحرر الشيخ خضر الحروب، والاسير المحرر الشيخ إسماعيل حسين الحروب، والاسير المحرر خضر محمد ذيب الحروب، والاسير المحرر عيسى محمد ذيب الحروب، والاسير المحرر يوسف محمد ذيب الحروب، والاسير المحرر توفيق الحروب، والاسير المحرر خليل محمد الخاروف من بلدة إذنا غرب الخليل.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال افرجت لاحقا عن الأشقاء خضر وعيسى ويوسف الحروب والشاب إياد العواودة الذين اعتقلهم فجرا.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر سليم أبو الرب من بلدة مسلية،وأمجد الداموني من بلدو قباطية 

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