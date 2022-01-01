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حزب الله يصدر بيانا حول العدوان الاسرائيلي على لبنان

الإثنين 25 أبريل 2022 05:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يصدر بيانا حول العدوان الاسرائيلي على لبنان



بيروت/سما/

أصدر الاعلام الحربي لحزب الله اللبناني، فجر اليوم الاثنين، بيانا حول العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وقال "أقدم العدو الإسرائيلي، عند حوالي الساعة 1:55 من فجر اليوم الاثنين، على إطلاق عدد من القذائف المدفعية من مربض “خربة ماعر” خلف موقع بركة ريشة المعادي قبالة بلدة الضهيرة باتجاه عدد من المناطق في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد بيان للإعلام الحربي

وأوضح الإعلام الحربي في أن 6 قذائف سقطت بين بلدتي علما الشعب وطير حرفا، فيما سقطت 10 قذائف في منطقة “أم الرب” جنوب بلدة الضهيرة، وكذلك استهدفت مدفعية العدو بـ8 قذائف منطقة جبل باسيل غرب بلدة رامية.

وأشار الإعلام الحربي إلى ان القصف المدفعي ترافق مع إطلاق العدو 20 قنبلة مضيئة في أجواء بلدات شيحين، مروحين وزبقين، أسفرت عن إشتعال حريق بمنطقة حرجية في خراج بلدة شيحين، في حين تجدد القصف المعادي عند الساعة 3:30، حيث سقطت 9 قذائف في المنطقة الواقعة بين حامول وبلدة طيرحرفا.

وكان العدو الإسرائيلي قد زعم في وقت سابق من ليل أمس الأحد، أن صاروخا أطلق من داخل الأراضي اللبنانية وسقط في محيط مستوطنة شلومي شمال فلسطين المحتلة.

#حزب الله #لبنان #عدوان اسرائيلي

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