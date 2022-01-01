ردود فعل اسرائيلية صاخبة حول عملية اطلاق صاروخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي

القدس المحتلة/سما/

أثارت عملية إطلاق صاروخ من جنوب لبنان التي وقعت ،مساء اليوم الأحد، على مستوطنة شلومي في منطقة الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة ردود فعل اسرائيلية صاخبة .

وقال المراسل العسكري لموقع "والا" العبري أمير بوخبوط: "الجيش يجب أن يجيب عن عدة أسئلة، لماذا لم تعمل القبة الحديدية، لماذا لم تعمل صافرات الإنذار ولماذا انتظرنا طوال هذا الوقت لمعرفة ماذا حدث".

وأضاف بوخبوط " بمجرد أن اتخذت مؤسسة الأمن قرارًا بإغلاق معبر إيريز أمام العمال غدًا، كان الأمر واضحًا أن حماس لم تستوعب الرسالة وغمزت للفصائل - يمكن تقدير أن هناك فرصة كبيرة لوجود ارتباط بين إطلاق الصاروخ من لبنان وهذا الأمر، السؤال الآن هو ما إذا كانت إسرائيل سترد على الصاروخ، وكيف سترد؟ وضد من؟

أما مراسل القناة 14 العبرية فقال: حماس تشعل النار في قلب "بلادنا"، وتفتح النار علينا من جهة قطاع غزة، وكذلك على ما يبدو تفعّل عناصرها في لبنان مرة أخرى .

وأضاف " يجب أن تبدأ مؤسسة الأمن والحكومة في العمل على الفور ضدها، وإلا سنرى مرة أخرى هنا في "إسرائيل" نتائج حارس الأسوار، لكن بطريقة أكثر قوة

من جانبه قال المراسل روعي كيس من قناة كان العبرية ساخراً" يبدو أن معبر إيريز اللبناني سيغلق غدًا.

وبدورها قالت الكاتبة الصحفية الاسرائيلية دانا بن شمعون: من غير المستبعد أن يكون لحركة حماس علاقة بإطلاق الصاروخ من جنوب لبنان، حيث تعمل الحركة بتعاون مع حلفائها في المنطقة من أجل إرباك "إسرائيل" على كل الجبهات

أما مراسل "كان" العبرية فقال "القدس، غزة وجنوب لبنان، تربطهم علاقة جيدة عرفناها في حرب غزة الأخيرة".

من جانبه قال مراسل القناة 20 العبرية: "أعداؤنا يلاحظون ضعفنا في الجنوب ولذلك يطلقون علينا صواريخ من الشمال أيضاً".

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي،مساء اليوم السبت، بأنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنة شلومي شمال فلسطين المحتلة.

يتبع