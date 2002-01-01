  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية

الأحد 24 أبريل 2022 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية



باريس/سما/

فاز إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وهزم منافسته مارين لوبان، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي يحظى بولاية ثانية منذ 20 عاما.


وانتخب ماكرون (44 عاما) بعد حصوله على 58 في المئة من الأصوات، مقابل 42 في المئة للمرشحة لوبان (53 عاما)، بحسب النتائج الأولية.

وكانت استطلاعات الرأي تظهر في الأيام القليلة الماضية تقدم ماكرون على منافسته بفارق لا بأس به، وقال محللون إن لوبان ما زالت غير مستساغة بالنسبة لكثير من الناخبين على الرغم من جهودها لتحسين صورتها والتخفيف من حدة بعض سياسات حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه.

وإلى حدود الخامسة عصرا، أدلى 63.23 في المئة من الناخبين بأصواتهم بانخفاض نقطتين مئويتين عن انتخابات عام 2017.

وفي الجولة الأولى، حصد ماكرون نحو 28 في المئة من الأصوات، مقابل 23.15 في المئة لصالح مرشحة أقصى اليمين.


ويقول مراقبون إن ماكرون سيواجه فترة ثانية صعبة في الحكم، خاصة بسبب تداعيات حرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، إلى جانب الاحتجاجات التي تواجهها خطته الإصلاحية، التي تهدف لتشجيع بيئة الأعمال التجارية، بما في ذلك رفع سن التقاعد من 62 إلى 65 عاما.

أما التحدي الأول للرئيس ماكرون، فهو الفوز في الانتخابات البرلمانية المنتظرة في يونيو لتأمين أغلبية يمكنها مساندة تنفيذ برنامجه.

يشار إلى أنه لم يتمكن أي رئيس فرنسي من الفوز بولاية ثانية خلال العقدين الماضيين، حيث كان آخرهم جاك شيراك في انتخابات مايو 2002.

#ايمانويل ماكرون #فرنسا

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لهذا الشهر...

ضابط اسرائيلي: حماس قررت اطلاق الصواريخ بـ"التنقيط" لعدة أسباب ..وهذا ما تتخوف منه الأوساط العسكرية

واللا العبري يكشف أسرارا جديدة عن الوحدة التي اغتالت خليل الوزير

صحيفة عبرية: 4 قطاعات متفجرة للغاية تشكل تحديا رئيسيا للاحتلال

تقارير اعلامية عن خسائر الجيش الروسي بأوكرانيا.. أرقام تكشف "كارثة"

فيديو: للمرة الثانية بايدن يصافح “الهواء” مشعلا تفاعلا.. ومغردون: بوتين هيجننه

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

626597be4c59b711fe725d8b

تفاصيل القمة الأردنية المصرية الامارتية التي عقدت اليوم في القاهرة

FRHvj-iXEAEF59s

الاحتلال يقرر استمرار اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" ليومين مقبلين

mixmedia-03111047Ms3C4 (1)

استطلاع: 47 بالمئة من الاسرائيليين يخشون كارثة تنهي وجودهم في فلسطين

thumbs_b2_3e1d3f6a77a6d1bd4a07cfd513c53322

يديعوت: الأحداث الأخيرة تؤكد انهيار مفهوم الأمن الإسرائيلي.. حماس خيبت أمل تل أبيب مرتين

20220424050047

لبيد: "إسرائيل ملتزمة بالوضع الراهن" في الحرم القدسيّ وليس لدينا خطط تقسيم بين الأديان

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم